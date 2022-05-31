Джокович рассказал, чем занимается в свободное время на турнирах

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, что в свободное время на турнирах он любит читать книги.

«Прямо сейчас я читаю книгу не очень известного российского писателя, который рассказывает о техниках дыхания. Основываясь на физиологии и анатомии, вы практикуете определенные дыхательные техники, которые позволяют вам повысить свой энергетический уровень или расслабиться. Мне нравится читать книги о здоровье и психофизическом благополучии.

Моя жена часто критикует меня за то, что я вожу с собой гораздо больше книг, чем могу прочесть. Во время недельных турниров я беру с собой минимум дюжину книг. Я выбираю, какую книгу читать, в соответствии со своим настроением.

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Социальными сетями тоже пользуюсь, но каждый человек должен научиться контролировать время, которое он проводит в Интернете. Социальные сети интересны, но они также могут и навредить. Теперь они стали частью нашей жизни, и мы не можем притворяться, что их не существует», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.