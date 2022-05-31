Надаль и Джокович сыграют в ночную сессию, несмотря на просьбу испанца провести матч днём

«Ролан Гаррос» поставил матч испанского теннисиста Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича на ночную сессию, несмотря на просьбы испанца провести эту игру днём.

Ранее Надаль заявил, что ему не нравится ночные сессии на грунте. Также он говорил, что посчитает несправедливым, если его матч с Джоковичем поставят в ночную сессию, поскольку он уже два раза играл в ночных матчах.

Матч между Надалем и Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции состоится 31 мая и начнётся ориентировочно в 21:45 мск.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.