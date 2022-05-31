Деян Ловрен отреагировал на победу Марина Чилича над Даниилом Медведевым на «Ролан Гаррос»
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Футболист «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на победу хорватского теннисиста Марина Чилича над второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Чилич победил Медведева со счётом 6:2, 6:3, 6:2 и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
«Браво, Марин», — написал Ловрен в своих социальных сетях.
Фото: соцсети деяна ловрена
В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Чилич встретится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, до этого на стадии 1/8 финала одолевшим представителя Италии Янника Синнера (12), снявшегося из-за травмы.
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