Матс Виландер назвал самый важный матч в истории тенниса

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что предстоящий четвертьфинал «Ролан Гаррос» с участием 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и 20-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича является самым важным матчем в истории тенниса.
«Я предвкушаю этот матч. Помню, как в прошлом году, когда они играли в полуфинале, я назвал его, возможно, самым важным матчем в истории тенниса, потому что победитель, скорее всего, выиграет 20-й турнир «Большого шлема». Я говорю это снова.
Мы должны по-настоящему дорожить этим моментом, потому что я не знаю, сколько ещё раз эти парни сыграют здесь, на «Ролан-Гаррос», или на Открытом чемпионате США. Мы о многом просим этих парней. Поэтому я думаю, что это невероятная возможность поприветствовать этих великих игроков», — приводит слова Виландера Eurosport.
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