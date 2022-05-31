Тим Хенмэн разобрал поражение Даниила Медведева от Марина Чилича на «Ролан Гаррос»

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн разобрал поражение второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева от хорвата Марина Чилича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Медведев проиграл Чиличу со счётом 2:6, 3:6, 2:6.
«Думаю, Медведев оценит прекрасную игру Чилича. Но мой вопрос к Медведеву заключается в том, что он мог сделать по-другому. Пытался ли он что-то изменить?
Он пытался подавать и выходить к сетке на своей подаче, но это не было самой большой проблемой. На подаче Чилича он мог попробовать вставать в разные позиции, чтобы ему пришлось смотреть иначе, и сбить его с ритма. Имело бы это значение? Я так не думаю, но, по крайней мере, он мог бы попробовать что-то другое.
Чилич? Он провёл идеальный матч. Чтобы у Медведева не было шансов на брейк-пойнт в пятисетовом формате, нужно очень хорошо подавать», — приводит слова Хенмэна Eurosport.
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