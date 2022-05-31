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Тим Хенмэн разобрал поражение Даниила Медведева от Марина Чилича на «Ролан Гаррос»

Тим Хенмэн разобрал поражение Даниила Медведева от Марина Чилича на «Ролан Гаррос»
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Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн разобрал поражение второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева от хорвата Марина Чилича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Медведев проиграл Чиличу со счётом 2:6, 3:6, 2:6.

«Думаю, Медведев оценит прекрасную игру Чилича. Но мой вопрос к Медведеву заключается в том, что он мог сделать по-другому. Пытался ли он что-то изменить?

Он пытался подавать и выходить к сетке на своей подаче, но это не было самой большой проблемой. На подаче Чилича он мог попробовать вставать в разные позиции, чтобы ему пришлось смотреть иначе, и сбить его с ритма. Имело бы это значение? Я так не думаю, но, по крайней мере, он мог бы попробовать что-то другое.

Чилич? Он провёл идеальный матч. Чтобы у Медведева не было шансов на брейк-пойнт в пятисетовом формате, нужно очень хорошо подавать», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

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