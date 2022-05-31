Фото: Роджер Федерер посетил швейцарскую сборную по футболу

Бывшая первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский ветеран Роджер Федерер посетил национальную сборную по футболу. Об этом спортсмен рассказал в социальных сетях.

«Спасибо за визит, Роджер. Это большая честь», – отреагировал на посещение официальный аккаунт швейцарской футбольной сборной.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

40-летний Роджер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу (13). Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.

Ранее Федерер опубликовал фотографию с новым любимцем – собачкой по кличке Уиллоу.