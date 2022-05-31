Брэд Гилберт — о матче Джоковича и Надаля на «РГ»: хочется увидеть встречу титанов
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Бывшая четвёртая ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея), американец Брэд Гилберт высказался об ожидаемом четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022 между сербом Новаком Джоковичем (1) и испанцем Рафаэлем Надалем (5).
«Я фанат тенниса, и сейчас я просто надеюсь увидеть один из тех матчей титанов, которые мы наблюдали раньше. Потные ладони и невероятный теннис. Это то, за что я всегда болел. Это беспроигрышная встреча для тенниса.
Джокович незаметно поднял уровень своей игры. Он выиграл 22 сета подряд и вернул себя прежнего. Шварцман – адский игрок, но он просто вынес его. Конечно же, это не Рафа, но эта победа показывает, насколько Джокович понимает игру», – приводит слова Гилберта ATP Tour.
Новость по темеНадаль опасается, что матч с Джоковичем может стать последним
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