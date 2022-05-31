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Матс Виландер назвал три причины, почему Чилич, победивший Медведева, лишь раз выиграл ТБШ

Матс Виландер назвал три причины, почему Чилич, победивший Медведева, лишь раз выиграл ТБШ
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, почему хорват Марин Чилич, который вчера, 30 мая, в трёх сетах обыграл Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос», лишь однажды стал чемпионом турнира «Большого шлема». В 2014 году Чилич выиграл Открытый чемпионат США.

По словам Виландера, три причины — это Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которые в общей сложности завоевали 61 титул на мэйджорах.

«Каковы три причины, по которым Чилич не выиграл больше мэйджоров? Это Рафа, Новак и Роджер. Он натыкался на кого-то из них, а они никогда не ошибаются. Ментально они гиганты.

Если бы он не проигрывал этим парням в четвертьфиналах и полуфиналах — мне действительно кажется, что, когда он играет хорошо, он может обыграть любого. Он мог бы проходить дальше по сетке», — приводит слова Виландера Eurosport.

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