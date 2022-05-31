Карен Хачанов: прощай, Париж! До следующего раза…
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новую запись в своих социальных сетях, после того как прекратил борьбу на Открытом чемпионате Франции. Позавчера, 29 мая, Хачанов проиграл шестой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
«Прощай, Париж! До следующего раза...» — написал Хачанов, прикрепив текст к фотографии, сделанной в Париже.
Фото: из личного архива карена хачанова
Соперником Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» станет третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, который в своём матче 1/8 финала обыграл 131-ю ракетку мира, представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 7:6 (13:11), 7:5, 6:3.
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