Янчук: Медведев на полпути к идеальной форме. Ему рано претендовать на «Большой шлем»
Поделиться
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева от хорвата Марина Чилича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Медведев проиграл Чиличу со счётом 2:6, 3:6, 2:6.
«Медведев на полпути к своей идеальной форме. То, на что он мог претендовать, это максимум полуфинал «Ролан Гаррос». Чуть-чуть ему не хватило. Даниилу рано претендовать на победу в турнире «Большого шлема».
Через пару месяцев он точно будет готов к этому и будет претендовать на победу. Чилич легко его переиграл, хотя я бы не сказал, что хорват чем-то удивил», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
История любви Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса:
Комментарии
- 31 мая 2022
-
11:39
-
11:24
-
11:15
-
11:13
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:25
-
10:03
-
09:00
-
08:25
-
08:05
-
04:57
-
04:13
-
03:01
-
01:36
-
00:51
-
00:40
-
00:21
-
00:05
-
00:01
- 30 мая 2022
-
23:49
-
23:20
-
22:51
-
22:40
-
21:54
-
21:36
-
21:27
-
21:14
-
21:01
-
20:47
-
20:46
-
20:02
-
19:42
Партнерский контент