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Янчук: Медведев на полпути к идеальной форме. Ему рано претендовать на «Большой шлем»

Янчук: Медведев на полпути к идеальной форме. Ему рано претендовать на «Большой шлем»
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева от хорвата Марина Чилича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Медведев проиграл Чиличу со счётом 2:6, 3:6, 2:6.

«Медведев на полпути к своей идеальной форме. То, на что он мог претендовать, это максимум полуфинал «Ролан Гаррос». Чуть-чуть ему не хватило. Даниилу рано претендовать на победу в турнире «Большого шлема».

Через пару месяцев он точно будет готов к этому и будет претендовать на победу. Чилич легко его переиграл, хотя я бы не сказал, что хорват чем-то удивил», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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