Ольховский: Рублёв сможет отомстить Чиличу за Медведева за счёт своей скорости
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева (2) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022 с хорватом Марином Чиличем (23).
«У Чилича очень хорошо получилось вести игру, показал хороший уровень тенниса. Даниил не попал в свой лучший теннис, но тут заслуга именно хорвата в том, что Даня так играл.
Сможет ли Рублёв отомстить за Медведева? Да, за счёт своей скорости, потому что в движении Андрей не уступает. Очень сложно сказать, покажет ли Чилич такой же теннис, как против Медведева, потому что обычно после такого выигрыша сложно удержаться на таком же уровне», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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