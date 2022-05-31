Свёнтек: избегаю выходить в интернет на некоторых турнирах

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек, вчера, 30 мая, успешно прошедшая в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2022, высказалась о своём отношении к интернету.

«Да, я могу представить себе мир без интернета. Это было бы здорово. Хотя я никогда не жила без него.

Что могу сказать, так это то, что я живу без интернета во время турниров. Я нечасто пользуюсь им в течение дня. Мне нравится смотреть сериалы, но я не использую его для социальных сетей. На некоторых соревнованиях я избегаю его», – сказала спортсменка на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43,6 млн, Свёнтек встретится с 11-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.