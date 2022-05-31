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Ига Свёнтек назвала преимущества статуса первой ракетки мира

Ига Свёнтек назвала преимущества статуса первой ракетки мира
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, которая вчера, 30 мая, успешно прошла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2022, рассказала о преимуществах, которые она получает как лидер мирового рейтинга.

«Мне очень нравится, когда меня спрашивают, в какое время я хочу играть. И ко мне действительно прислушиваются. Это приятно.

Что ещё мне нравится? Подарки, иногда. Может, я давлю на соперниц сильнее, чем обычно. Хотя и я ощущаю большое давление, и это точно не доставляет мне удовольствия. Но я справляюсь», – сказала спортсменка на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43,6 млн, Свёнтек встретится с 11-й ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой.

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