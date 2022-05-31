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Янчук: слава и величие Чилича прошли, поэтому ему нечего терять. Но Рублёву он по силам

Янчук: слава и величие Чилича прошли, поэтому ему нечего терять. Но Рублёву он по силам
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о предстоящем четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022 между россиянином Андреем Рублёвым (7) и хорватом Марином Чиличем (23).

«Рублёву по силам обыграть Чилича. Он в своём стиле переиграл Синнера, не на пустом месте заставил итальянца сдаться. Андрей переломил его, взял инициативу в свои руки. Рублёв — молодец, вышел на свой уровень, стиль игры.

Чиличу терять особо нечего — его пик, слава и величие прошли. Поэтому он играет для себя, играет свободно, развязно. Ему это помогает, он уже не переживает так сильно, не трясётся. Поэтому нас ждёт интересный матч между ним и Рублёвым», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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