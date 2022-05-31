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Джон Макинрой рассказал, в чём Карлос Алькарас лучше Надаля и Джоковича

Джон Макинрой рассказал, в чём Карлос Алькарас лучше Надаля и Джоковича
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, чем его впечатляет шестая ракетка мира Карлос Алькарас. По словам Макинроя, Алькарас перемещается по корту лучше, чем 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович.

«Он нравится всем. Он и мне нравится. Он перемещается по корту лучше, чем все, кого я когда-либо видел. Он может двигаться лучше, чем Надаль и Джокович сейчас, чем кто бы то ни было в туре. Это впечатляет. Такие вещи помогут ему выигрывать некоторые важные матчи», — приводит слова Джона Макинроя Reuters.

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