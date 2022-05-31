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«Красотка я? Конечно, красотка!» Арина Соболенко опубликовала новое фото, Бадоса оценила

«Красотка я? Конечно, красотка!» Арина Соболенко опубликовала новое фото, Бадоса оценила
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7-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новое фото в социальных сетях.

«Это я… Красотка я? Конечно красотка!», – подписала пост спортсменка, понравившийся испанке Пауле Бадосе (4).

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На нынешнем Открытом чемпионате Франции Соболенко, посеянная под 7-м номером, дошла до третьего круга, где уступила со счётом 6:4, 1:6, 0:6 итальянке Камиле Джорджи

Что же касается турнира среди женщин, то россиянки Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (29) вышли в четвертьфинал, где сойдутся друг с другом. Касаткина обыграла на стадии 1/8 финала соревнований итальянку Камилу Джорджи (30), Кудерметова – финалистку US Open 2017 года американку Мэдисон Кис (22). Матч состоится завтра, 31 мая.

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