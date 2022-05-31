Шамиль Тарпищев объяснил, почему Даниил Медведев проиграл Марину Чиличу на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева от хорвата Марина Чилича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Медведев проиграл Чиличу со счётом 2:6, 3:6, 2:6.

По словам Тарпищева, Медведев не успел набрать оптимальную форму, после того как пропустил начало грунтового сезона из-за операции по удалению грыжи.

«Он не набрал ещё форму, не вработался, поэтому никакой сенсации в том, что он уступил, нет. Выступил на «Ролан Гаррос» он достойно, учитывая, что только после травмы вернулся. Трагедии нет, ничего страшного. Дане нужно время, чтобы набрать форму.

Плюс нелюбимое у Медведева покрытие. В этом матче был очень важен вопрос подачи, и, если бы один из первых двух сетов Медведев выиграл, другая бы игра была совсем», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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