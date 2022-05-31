Кто победит в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Новак Джокович — Рафаэль Надаль?

Сегодня, 31 мая, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович сыграет с 21-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем. Джокович два раза выигрывал «Ролан Гаррос», Надаль — 13.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто победит в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Новак Джокович — Рафаэль Надаль?»

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

В настоящее время Джокович лидирует со счётом 30-28. Но большинство побед серб одержал на харде (20-7). На грунте серьёзное преимущество у Надаля (19-8). На траве у них ничья (2-2).

Также посмотрите видео об истории любви Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса: