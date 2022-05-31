Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, за кого поболеет в 1/4 «РГ» Джокович — Надаль

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, которой сегодня, 31 мая, испонился 31 год, рассказала, за кого будет болеть в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в котором 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сыграет с 21-кратным победителем ТБШ Рафаэлем Надалем. Свёнтек напомнила, что она является давней поклонницей Надаля.
«Как всем известно, я фанатка Рафаэля Надаля и хотела бы посмотреть его матч против Новака Джоковича. Этот матч слишком интересен для меня, чтобы его не смотреть, но я буду смотреть по телевизору, а не на стадионе.
Я смотрела последний матч Рафы против Феликса Оже-Альяссима, хотя и не полностью, потому что он был очень длинным. Во время турнира мне нужно сосредоточиться на собственной подготовке, отдыхе и распорядке дня. Поэтому я не буду смотреть четвертьфинал на стадионе. Но, как всегда, я буду болеть за Рафу», — приводит слова Иги BBC.
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