Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, за кого поболеет в 1/4 «РГ» Джокович — Надаль

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, которой сегодня, 31 мая, испонился 31 год, рассказала, за кого будет болеть в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в котором 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сыграет с 21-кратным победителем ТБШ Рафаэлем Надалем. Свёнтек напомнила, что она является давней поклонницей Надаля.

«Как всем известно, я фанатка Рафаэля Надаля и хотела бы посмотреть его матч против Новака Джоковича. Этот матч слишком интересен для меня, чтобы его не смотреть, но я буду смотреть по телевизору, а не на стадионе.

Я смотрела последний матч Рафы против Феликса Оже-Альяссима, хотя и не полностью, потому что он был очень длинным. Во время турнира мне нужно сосредоточиться на собственной подготовке, отдыхе и распорядке дня. Поэтому я не буду смотреть четвертьфинал на стадионе. Но, как всегда, я буду болеть за Рафу», — приводит слова Иги BBC.

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