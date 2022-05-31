Мартина Навратилова высказалась о предстоящем четвертьфинале «РГ» Джокович — Надаль
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от встречи 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича с 21-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч Джокович — Надаль состоится сегодня, 31 мая.
«Они находили такие места на корте, о которых в прошлом году мы ещё не знали, что они существуют. Ожидаю ещё большего.
Посмотрим, как отреагирует публика. Но я думаю, что большинство будут болеть за Рафу. Надеюсь, он восстановился после потрясающей битвы с Феликсом Оже-Альяссимом», — приводит слова Навратиловой Eurosport.
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