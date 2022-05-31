Определилась первая полуфиналистка «Ролан Гаррос» у женщин

Стала известна первая участница матчей 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. Ею стала 59-я ракетка мира итальянка Мартина Тревизан, которая в четвертьфинале обыграла канадку Лейлу Фернандес (18) со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.

На счету Тревизан 1 эйс, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 (50%). У Фернандес ни одной подачи навылет и 4 двойные ошибки. Она использовала 4 брейк-пойнта из 10 (40%).

В полуфинале соперницей Тревизан станет победительница противостояния Кори Гауфф — Слоан Стивенс (обе — США). Матч состоится сегодня, 31 мая. В других четвертьфиналах сыграют Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США) и Вероника Кудерметова — Дарья Касаткина (обе — Россия). Матчи состоятся завтра, 1 июня.

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