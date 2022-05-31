Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

28-летняя Мартина Тревизан впервые вышла в полуфинал ТБШ

28-летняя Мартина Тревизан впервые вышла в полуфинал ТБШ
Комментарии

59-я ракетка мира, итальянская теннисистка Мартина Тревизан, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес (18) в четвертьфинале «Ролан Гаррос», впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». До этого лучшим результатом 28-летней Тревизан на мэйджорах был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2020 года. Тогда она уступила будущей победительнице Иге Свёнтек (Польша), которая в настоящее время является первой ракеткой мира.

В полуфинале соперницей Тревизан станет победительница противостояния Кори Гауфф — Слоан Стивенс (обе — США). Матч состоится сегодня, 31 мая. В других четвертьфиналах сыграют Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США) и Вероника Кудерметова — Дарья Касаткина (обе — Россия). Матчи состоятся завтра, 1 июня.

Надаль vs Джокович. Супербитва героев тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022. LIVE! Надаль vs Джокович. Супербитва героев тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022. LIVE!

История любви Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022