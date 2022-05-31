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18-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв Слоан Стивенс

18-летняя Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв Слоан Стивенс
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18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В четвертьфинальном поединке Гауфф (18) обыграла чемпионку US Open — 2017, финалистку «Ролан Гаррос» — 2018 соотечественницу Слоан Стивенс со счётом 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Гауфф три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Стивенс — ни одного эйса, одна двойная ошибка и три использованных брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Гауфф в полуфинальном матче станет представительница Италии Мартина Тревизан.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
31 мая 2022, вторник. 15:50 МСК
Кори Гауфф
23
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Слоан Стивенс
64
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
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