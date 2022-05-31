Дядя Надаля сильно недоволен тем, что матч Рафаэля с Джоковичем на «РГ» пройдёт вечером

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, выразил недовольство касательно времени, в которое пройдёт четвертьфинальный матч племянника с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос». Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Филиппа Шатрие и начнётся не раньше 21:45 мск.
«Принимает решения тот, кто платит. Они хотели, чтобы этот матч прошёл вечером. Для Рафаэля это не очень хорошо.
У него сложный сезон, этот «Ролан Гаррос» может стать последним. И он хотел играть днём, потому что так условия максимально напоминают финал. И логично, чтобы матч такого уровня проходил днём. Вечером Рафаэль бьёт хуже, а Джокович – надёжнее», — приводит слова Тони Punto de Break.
- 31 мая 2022
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