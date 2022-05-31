Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Тревизан призналась, что её назвали в честь Навратиловой

59-я ракетка мира, итальянская теннисистка Мартина Тревизан прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале итальянка обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

«Матч получился эмоциональным, потому что это четвертьфинал. Закрыть его было очень сложно. Но я справилась и очень счастлива. Что подумала после нереализованного матчбола? Я посмотрела вокруг, я находилась на самом важном корте в мире. Конечно, я испытывала напряжение. Так нервничала, что даже рука немного потяжелела. Но я всё равно была рада.

Я приняла эту ситуацию, потому что в таких обстоятельствах нервы – это нормально. Я играла за полуфинал. У меня был матчпойнт. Так что я приняла это и постаралась сосредоточиться на каждом розыгрыше. Это было самым важным», — сказала Тревизан на послематчевой пресс-конференции.

Также теннисистку спросили, оказывает ли на неё дополнительное давление её имя, которое также носят легенды тенниса Мартина Навратилова и Мартина Хингис.

«Меня мама так назвала – в честь Навратиловой. Но я не чувствую никакого давления из-за имени. Оно мне нравится», — ответила Тревизан.