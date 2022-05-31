Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Тревизан призналась, что её назвали в честь Навратиловой

59-я ракетка мира, итальянская теннисистка Мартина Тревизан прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале итальянка обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.
«Матч получился эмоциональным, потому что это четвертьфинал. Закрыть его было очень сложно. Но я справилась и очень счастлива. Что подумала после нереализованного матчбола? Я посмотрела вокруг, я находилась на самом важном корте в мире. Конечно, я испытывала напряжение. Так нервничала, что даже рука немного потяжелела. Но я всё равно была рада.
Я приняла эту ситуацию, потому что в таких обстоятельствах нервы – это нормально. Я играла за полуфинал. У меня был матчпойнт. Так что я приняла это и постаралась сосредоточиться на каждом розыгрыше. Это было самым важным», — сказала Тревизан на послематчевой пресс-конференции.
Также теннисистку спросили, оказывает ли на неё дополнительное давление её имя, которое также носят легенды тенниса Мартина Навратилова и Мартина Хингис.
«Меня мама так назвала – в честь Навратиловой. Но я не чувствую никакого давления из-за имени. Оно мне нравится», — ответила Тревизан.
- 31 мая 2022
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:21
-
12:06
-
11:58
-
11:44
-
11:39
-
11:24
-
11:15
-
11:13
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:25
-
10:03
-
09:00
-
08:25
-
08:05
-
04:57
-
04:13