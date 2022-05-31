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Патрик Макинрой назвал нюанс, который делает Джоковича фаворитом грядущего матча с Надалем

Патрик Макинрой назвал нюанс, который делает Джоковича фаворитом грядущего матча с Надалем
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор, американец Патрик Макинрой поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Открытого чемпионата Франции — 2022, где сразятся 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион мэйджоров серб Новак Джокович.

«Я склоняюсь к победе Джоковича сегодня вечером в Париже, хотя Рафу порадуют сегодняшние более тёплые погодные условия. Если бы они играли сегодня днём, я дал бы Рафе гораздо больше шансов.

Отскок мяча ночью гораздо удобнее для Новака, и, очевидно, общее состояние здоровья Рафы вызывает много вопросов.

Надеюсь на ещё одну классику», — написал Макинрой в своих социальных сетях.

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