«Рафа, ты можешь это сделать». Фанат обратился к Надалю в преддверии матча с Джоковичем

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провёл разминочную тренировку на корте №2 перед сегодняшним поединком с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Надаль тренировался перед переполненными трибунами.

Когда Надаль покидал корт, один из болельщиков выкрикнул ободряющую фразу по-испански, сообщает сербский журналист Саша Озмо в своих социальных сетях. «Рафа, я знаю, что ты можешь это сделать», — крикнул фанат.

Поединок Надаля с Джоковичем поставлен последним, четвёртым запуском на корте Филиппа Шатрие и начнётся не раньше 21:45 мск.

Джокович – действующий чемпион «Ролан Гаррос». В 2021 году Новак остановил Надаля в полуфинальной стадии, обыграв 13-кратного чемпиона турнира со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.