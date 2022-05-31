Новак Джокович — Рафаэль Надаль: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 31 мая, пройдёт один из четвертьфинальных матчей Открытого чемпионата Франции – 2022. За место в полуфинале сразятся 13-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль и двукратный обладатель титула серб Новак Джокович. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Филиппа Шатрие и начнётся не ранее 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
Счёт личных встреч теннисистов — 30-28 в пользу Джоковича, это самое длительное противостояние по количеству матчей в мужском теннисе в Открытой эре (с 1968 года). При этом в последние четыре года они встречались ровно по два раза за сезон и каждый раз обменивались победами.
Победитель противостояния сыграет либо с немцем Александром Зверевым (3), либо с испанцем Карлосом Алькарасом (6).
Джокович – действующий чемпион «Ролан Гаррос». В 2021 году Новак остановил Надаля в полуфинальной стадии, обыграв 13-кратного чемпиона турнира со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
- 31 мая 2022
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:21
-
12:06
-
11:58
-
11:44
-
11:39
-
11:24
-
11:15
-
11:13
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:25
-
10:03
-
09:00