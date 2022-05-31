Лейла Фернандес не пришла на пресс-конференцию после поражения в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Финалистка US Open – 2021, 18-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес пропустила пресс-конференцию после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022.
В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Фернандес (17) проиграла 84-й ракетке мира итальянке Мартине Тревизан со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.
«К сожалению, Лейла Фернандес не сможет выполнить свои обязательства перед СМИ сегодня согласно рекомендациям медицинской комиссии турнира из-за повреждения правой стопы, полученного в матче с Мартиной Тревизан», — сообщила пресс-служба «Ролан Гаррос».
Отметим, что в первом сете матча с Тревизан Фернандес брала медицинский перерыв.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
- 31 мая 2022
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