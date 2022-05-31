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«Победит тот, у кого ноги быстрее». Чесноков — о матче Рублёв — Чилич в четвертьфинале

«Победит тот, у кого ноги быстрее». Чесноков — о матче Рублёв — Чилич в четвертьфинале
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча россиянина Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос». Рублёв (7) сразится с хорватом Марином Чиличем (20).

«Если взять Рублёва и Медведева — это разный стиль. Рублёв будет атаковать абсолютно любой мяч, то есть он навязывает темп — это не будет комфортно Чиличу, потому что он сам любит атаковать. У Чилича не такие быстрые ноги, как у Надаля, Джоковича, Алькараса или Рублёва. Чилич более долговязый, а Рублёв должен справляться. Будет интересный матч, и это не будет проходным двором со счётом 3:0 по сетам. Победит тот, у кого будут быстрее ноги. Фаворита нет в этой игре», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Рублёв — 3-й россиянин в 1/4 финала «Ролан Гаррос». И он знает, как выигрывать этот турнир Рублёв — 3-й россиянин в 1/4 финала «Ролан Гаррос». И он знает, как выигрывать этот турнир
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