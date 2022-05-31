Кори Гауфф выступила с мотивационной речью после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
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18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала дебютный выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В четвертьфинальном поединке Гауфф (18) обыграла чемпионку US Open — 2017, финалистку «Ролан Гаррос» — 2018 соотечественницу Слоан Стивенс со счётом 7:5, 6:2. Соперницей Кори в полуфинальном матче станет представительница Италии Мартина Тревизан.
«В прошлом году я была слишком сосредоточена на том, чтобы оправдать ожидания других людей.
Независимо от того, насколько хороша или плоха моя карьера, я считаю себя хорошим человеком…
Это послание всем молодым игрокам: ваши результаты, или ваша работа, или то, сколько денег вы зарабатываете – не определяют вас как личность», — сказала Гауфф в интервью на корте.
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