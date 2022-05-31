Дочь Серены Уильямс приняла участие в первом балетном концерте. Фото

Алексис Оганян, сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, опубликовал трогательный снимок с супругой и их дочерью Олимпией.

«Первый балетный концерт для Олимпии в истории! Горжусь тобой, Junior! Звучание поп-музыки не было частью представления», — подписал Оганян фото.

Фото: из личного архива Алексиса Оганяна

Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.