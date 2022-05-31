Дочь Серены Уильямс приняла участие в первом балетном концерте. Фото

Алексис Оганян, сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, опубликовал трогательный снимок с супругой и их дочерью Олимпией.
«Первый балетный концерт для Олимпии в истории! Горжусь тобой, Junior! Звучание поп-музыки не было частью представления», — подписал Оганян фото.
Фото: из личного архива Алексиса Оганяна
Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.
- 31 мая 2022
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
19:58
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:21
-
12:06
-
11:58
-
11:44
-
11:39
-
11:24
-
11:15
-
11:13
-
11:01
-
11:00