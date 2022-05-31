Александр Зверев впервые в карьере обыграл соперника из топ-10 на турнире «Большого шлема»
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев впервые в карьере одержал победу над игроком топ-10 рейтинга ATP на турнире «Большого шлема».
Это произошло в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Зверев в четырёх сетах одолел одного из главных фаворитов турнира – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).
До победы над Алькарасом статистика Зверева в матчах с игроками из топ-10 на мэйджорах была 0-10.
Комментарии
- 31 мая 2022
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
19:58
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:21
-
12:06
-
11:58
-
11:44
-
11:39
-
11:24
-
11:15
-
11:13
-
11:01
-
11:00
Партнерский контент