Александр Зверев впервые в карьере обыграл соперника из топ-10 на турнире «Большого шлема»

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев впервые в карьере одержал победу над игроком топ-10 рейтинга ATP на турнире «Большого шлема».

Это произошло в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Зверев в четырёх сетах одолел одного из главных фаворитов турнира – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

До победы над Алькарасом статистика Зверева в матчах с игроками из топ-10 на мэйджорах была 0-10.