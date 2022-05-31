Александр Зверев прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Зверев в четырёх сетах одолел одного из главных фаворитов турнира – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«Матч в какой-то момент начал разворачиваться в его сторону. В конце концов, я очень рад, что смог выиграть тай-брейк, что мне не пришлось играть пять сетов, что мне не пришлось разочаровываться после матча из пяти сетов, как в прошлом году в полуфинале», — сказал Зверев в интервью на корте.

За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).