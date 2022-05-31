Стало известно, что Александр Зверев сказал Карлосу Алькарасу у сетки после победы на «РГ»

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев раскрыл детали своего обращения к 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу у сетки после победы над ним в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. Зверев (3) обыграл Алькараса (6) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«Он продолжал возвращаться в игру. Очевидно, что он невероятный игрок. Я сказал ему у сетки: «Ты выиграешь этот турнир много раз». Я надеюсь, что смогу завоевать титул здесь до того, как Карлос начнёт побеждать нас всех и у нас вообще не будет никаких шансов», — сказал Зверев в интервью на корте.

За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).