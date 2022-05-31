Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на победу Зверева в матче с Алькарасом на «РГ»

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на исход первого мужского четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос» — 2022. В нём сошлись немец Александр Зверев (3) и испанец Карлос Алькарас (6).

Зверев (3) одолел Алькараса (6) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). В четвёртом сете немец не подал на матч, на тай-брейке отыграл сетбол, потом упустил матчбол на своей подаче, но всё же реализовал второй на приёме.

«Какой матч выиграл Александр Зверев! Заслуженный триумф», — написал завершивший карьеру дель Потро в своих социальных сетях.

За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5). Из россиян в турнире остался лишь Андрей Рублёв, в четвертьфинале ему предстоит сразиться с хорватом Марином Чиличем.