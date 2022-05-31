Зверев — о победе над Алькарасом: иногда люди забывают, что я тоже умею играть

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Зверев в четырёх сетах одолел одного из главных фаворитов турнира – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«Потрясающий матч. По ходу грунтового сезона Карлос выглядел практически непобедимым. Так что я очень доволен своим выступлением. Я знал, что должен буду показывать максимум с первого очка. У меня получилось.

Теперь я в полуфинале турнира «Большого шлема» и обыграл, наверное, лучшего грунтовика этого сезона. Это показывает, что я тоже умею играть. Иногда люди это забывают, хотя я уже давно в туре. Я рад, что теперь сыграю либо с №1 в мире, либо с королём грунта», — сказал Зверев в эфире Tennis Channel.