Джон Макинрой: Алькарас — лучшее, что случилось со Зверевым на «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой отреагировал на исход первого мужского четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос» — 2022. В нём сошлись немец Александр Зверев (3) и испанец Карлос Алькарас (6).
Зверев (3) одолел Алькараса (6) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). В четвёртом сете немец не подал на матч, на тай-брейке отыграл сетбол, потом упустил матчбол на своей подаче, но всё же реализовал второй на приёме.
«Лучшее, что случилось со Зверевым, — это Алькарас. Никто не говорил о Саше на этом турнире», — приводит слова Макинроя португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях.
За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).
- 31 мая 2022
-
22:53
-
22:31
-
22:23
-
22:07
-
21:56
-
21:43
-
21:34
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
19:58
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:21
-
12:06