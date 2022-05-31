Рафаэль Надаль уверенно обыграл Новака Джоковича в 1-м сете четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет противостояния серба Новака Джоковича с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022.
В первой партии со счётом 6:2 повёл 13-кратный чемпион турнира Надаль (5). Рафаэлю удалось реализовать 2 брейк-пойнта. Сет продлился 51 минуту.
Счёт личных встреч теннисистов — 30-28 в пользу Джоковича, это самое длительное противостояние по количеству матчей в мужском теннисе в Открытой эре (с 1968 года).
Джокович – действующий чемпион «Ролан Гаррос». В 2021 году Новак остановил Надаля в полуфинальной стадии, обыграв 13-кратного чемпиона турнира со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
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