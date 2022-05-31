Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Александра Зверева на «Ролан Гаррос»

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. Алькарас (6) проиграл Звереву (3) со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9).
«Я ушёл с корта, с турнира с высоко поднятой головой. Я сражался до последнего мяча. Боролся до последней секунды матча и горжусь этим. Я должен усвоить сегодняшний урок. Это был тяжёлый матч, я начал не очень хорошо, а на этом уровне – в четвертьфинале турнира «Большого шлема», где вы играете с лучшими игроками мира, — вы должны начинать матчи лучше, чем я сегодня.
Но я бы сказал, что не сильно далёк от полуфинала или победы на турнире «Большого шлема». Просто нужно извлечь урок из этих матчей. У меня есть уровень и уверенность, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема» или проходить в полуфиналы.
Я был близок к пятому сету, где всё могло измениться. Это был мой второй четвертьфинал на ТБШ, думаю, в следующий раз я буду бороться до последнего мяча и увеличу свои шансы на прохождение в полуфинал», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
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