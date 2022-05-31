Надаль проигрывал лишь в одном матче на «РГ», где брал первый сет, побеждал — в 100

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одерживал победу в 100 матчах на «Ролан Гаррос», в которых выигрывал первый сет. При этом проигрывал лишь в одном – прошлогоднем полуфинале, где встречался с сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
В данный момент Надаль и Джокович встречаются в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022. Рафаэль ведёт со счётом 6:2, 3:2 (во втором сете).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
Примечательно, что действующий чемпион Джокович проиграл впервые на текущем розыгрыше. Надаль прервал сербу победную серию из 22 партий, начатую в Риме (Италия).
- 1 июня 2022
-
00:21
-
00:10
- 31 мая 2022
-
23:46
-
23:32
-
23:11
-
22:53
-
22:31
-
22:23
-
22:07
-
21:56
-
21:43
-
21:34
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
19:58
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26