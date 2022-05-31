Надаль проигрывал лишь в одном матче на «РГ», где брал первый сет, побеждал — в 100

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одерживал победу в 100 матчах на «Ролан Гаррос», в которых выигрывал первый сет. При этом проигрывал лишь в одном – прошлогоднем полуфинале, где встречался с сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

В данный момент Надаль и Джокович встречаются в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022. Рафаэль ведёт со счётом 6:2, 3:2 (во втором сете).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

Примечательно, что действующий чемпион Джокович проиграл впервые на текущем розыгрыше. Надаль прервал сербу победную серию из 22 партий, начатую в Риме (Италия).