Хуан-Мартин дель Потро: Джоковичу нужно повысить свой уровень, Надаль играет очень хорошо

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался о ходе четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос», где встречаются 13-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль и действующий обладатель титула серб Новак Джокович.

На данный момент Надаль выиграл первый сет со счётом 6:2 и ведёт во втором со счётом 3:2. Победитель данного матча в полуфинал выйдет на немца Александра Зверева (3).

«Рафа играет очень хорошо, думаю, что Новак использует неправильную тактику. Он должен повысить свой уровень, чтобы соответствовать встрече», — написал дель Потро в своих социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.