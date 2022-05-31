Хуан-Мартин дель Потро: Джоковичу нужно повысить свой уровень, Надаль играет очень хорошо
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Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался о ходе четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос», где встречаются 13-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль и действующий обладатель титула серб Новак Джокович.
На данный момент Надаль выиграл первый сет со счётом 6:2 и ведёт во втором со счётом 3:2. Победитель данного матча в полуфинал выйдет на немца Александра Зверева (3).
«Рафа играет очень хорошо, думаю, что Новак использует неправильную тактику. Он должен повысить свой уровень, чтобы соответствовать встрече», — написал дель Потро в своих социальных сетях.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
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