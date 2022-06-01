Грег Руседски: Джокович начинает находить свою игру, которая является лучшей на планете
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался о ходе четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос», где встречаются 13-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль и действующий обладатель титула серб Новак Джокович.
Первый сет остался за Надалем (6:2). В данный момент идёт вторая партия, в ней Джокович реализовал два брейк-пойнта и вырвался вперёд со счётом 4:3.
«Новак действительно невероятен. Какой отпор он дал во втором сете. Он начинает находить свою игру, которая лучше, чем у кого-либо другого на планете», — написал Руседски в своих социальных сетях.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
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