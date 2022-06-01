Джокович вырвал у Надаля 2-й сет в 1/4 «Ролан Гаррос». Партия продлилась больше часа

Завершился второй сет противостояния серба Новака Джоковича с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. Стартовый отрезок Надаль выиграл со счётом 6:2.

Во второй партии со счётом 6:4 победу одержал Джокович (1). Она продлилась 1 час 26 минут, Новак реализовал три брейк-пойнта.

Счёт личных встреч теннисистов — 30-28 в пользу Джоковича, это самое длительное противостояние по количеству матчей в мужском теннисе в Открытой эре (с 1968 года).

Джокович – действующий чемпион «Ролан Гаррос». В 2021 году Новак остановил Надаля в полуфинальной стадии, обыграв 13-кратного чемпиона турнира со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022.