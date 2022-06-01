«Вы сошли с ума!» Джон Макинрой раскритиковал зрителей на «РГ» за неуважение к Джоковичу

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой раскритиковал зрителей на «Ролан Гаррос» за проявление неуважения к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
В данный момент Новак (1) борется с 13-кратным чемпионом турнира испанцем Рафаэлем Надалем (5) за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Зрители встретили Джоковича на корте свистом.
«Ни одному другому игроку не приходилось сталкиваться с большими трудностями. Это несправедливо, хэй, я должен это сказать. Этот парень находил выходы из трудных ситуаций чаще, чем любой другой игрок в истории тенниса. И если вы думаете, что это его не задевает, вы сошли с ума!
Он настолько психологически вынослив, что может справиться с этим и каким-то образом направить свой гнев и разочарование на то, что он считает недостатком уважения, и я тоже это чувствую!» — приводит слова Макинроя Eurosport.uk.
- 1 июня 2022
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