«Вы сошли с ума!» Джон Макинрой раскритиковал зрителей на «РГ» за неуважение к Джоковичу

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой раскритиковал зрителей на «Ролан Гаррос» за проявление неуважения к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

В данный момент Новак (1) борется с 13-кратным чемпионом турнира испанцем Рафаэлем Надалем (5) за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Зрители встретили Джоковича на корте свистом.

«Ни одному другому игроку не приходилось сталкиваться с большими трудностями. Это несправедливо, хэй, я должен это сказать. Этот парень находил выходы из трудных ситуаций чаще, чем любой другой игрок в истории тенниса. И если вы думаете, что это его не задевает, вы сошли с ума!

Он настолько психологически вынослив, что может справиться с этим и каким-то образом направить свой гнев и разочарование на то, что он считает недостатком уважения, и я тоже это чувствую!» — приводит слова Макинроя Eurosport.uk.