Надаль выиграл третий сет у Джоковича на Открытом чемпионате Франции

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором серб Новак Джокович встречается с испанцем Рафаэлем Надалем.

На данный момент завершился третий сет. Счёт в матче 2-1 в пользу Надаля. Первый сет Надаль выиграл со счётом 6:2. Во втором сете серб сравнял счёт – 6:4. Третий сет забрал Надаль со счётом 6:2.

Победитель противостояния сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче победил Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.