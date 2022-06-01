Надаль на тай-брейке выиграл четвёртый сет у Джоковича, уступая по геймам со счётом 2:5

Испанец Рафаэль Надаль выиграл четвёртый сет у Новака Джоковича, уступая по геймам со счётом 2:5. Надалю удалось сравнять счёт в сете и одержать победу на тай-брейке.
В итоге Надаль одержал победу со счётом 3-1 и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Соперники провели на корте 4 часа 10 минут.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче победил Карлоса Алькараса.
Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса. Отметим, на этом турнире и Джокович, и Циципас уже завершили выступление.
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