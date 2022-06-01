Надаль сыграет со Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Франции
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Испанец Рафаэль Надаль сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
На стадии четвертьфинала Надаль одержал победу в матче с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Соперники провели на площадке 4 часа 14 минут, и за это время испанец одержал победу над своим соперником со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).
Зверев, в свою очередь, в предыдущем раунде турнира обыграл испанца Карлоса Алькараса.
Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.
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