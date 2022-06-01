Надаль одержал 29-ю победу над Джоковичем в карьере

Испанец Рафаэль Надаль одержал 29-ю победу над сербом Новаком Джоковичем в очных встречах.

Теперь счёт в их противостоянии 30:29 в пользу серба.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Надаль в четырёхсетовом противостоянии обыграл Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут.

Таким образом, Надаль вышел в полуфинал турнира, где сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче победил испанца Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.