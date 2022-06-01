Джокович может потерять статус первой ракетки мира после поражения от Надаля на «РГ»

Сербский теннисист Новак Джокович рискует потерять статус первой ракетки мира после поражения от испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.

Джокович лишится статуса первой ракетки мира в том случае, если немец Александр Зверев сможет выиграть «Ролан Гаррос». В таком случае он обойдёт и россиянина Даниила Медведева, и Новака Джоковича и станет первой ракеткой мира.

Напомним, Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. В полуфинале турнира испанец встретится со Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является Джокович.