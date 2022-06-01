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Джокович может потерять статус первой ракетки мира после поражения от Надаля на «РГ»

Джокович может потерять статус первой ракетки мира после поражения от Надаля на «РГ»
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Сербский теннисист Новак Джокович рискует потерять статус первой ракетки мира после поражения от испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.

Джокович лишится статуса первой ракетки мира в том случае, если немец Александр Зверев сможет выиграть «Ролан Гаррос». В таком случае он обойдёт и россиянина Даниила Медведева, и Новака Джоковича и станет первой ракеткой мира.

Напомним, Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. В полуфинале турнира испанец встретится со Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является Джокович.

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